L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla sfida tra Palermo e Troina. I rosanero affronteranno una squadra con tanti palermitani, dal tecnico Boncore al portiere Calandra, e poi limitandoci ai titolari Raia, Calaiò e Cinquemani. Se per la piccola squadra ennese sarà una vetrina importante, per la formazione di Pergolizzi è una gara di vitale importanza. Il Palermo deve riprendersi il Barbera, perché è proprio sul campo casalingo che ha perso le uniche due partite. Il Troina cambierà modulo e passerà al 3-5-2, lo stesso schema adottato da Savoia e Acireale. Difesa forte, centrocampo compatto e tanto contropiede. I rosanero dovranno inventarsi qualcosa in attacco e Ficarrotta potrebbe essere la chiave per aprire la pota del Troina.