L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla situazione giudiziaria in cui è coinvolto Maurizio Zamparini. Ecco quanto riportato: “Il Palermo non è fallito a causa dei fatti oggetto del processo Zamparini-1». Lo affermano in una nota gli avvocati Luca Lauri e Alessandro Viglione, che assistono l’ex presidente del club rosanero, già a dibattimento per falso nei bilanci 2014, 2015 e 2016, in relazione all’affare Mepal-Alyssa, e per false comunicazioni alla Covisoc e venerdì nuovamente rinviato a giudizio per autoriciclaggio. «La relazione tra tali fatti e il fallimento della Us Città di Palermo – prosegue la nota – è già stata esclusa dallo stesso Tribunale fallimentare nel marzo 2018; peraltro il fallimento è stato dichiarato solamente a ottobre scorso, quando, da tempo, Maurizio Zamparini non era più proprietario. Continuiamo a confidare – concludono Lauri e Viglione – che l’autorità giudiziaria farà definitivamente chiarezza in futuro». Il secondo processo all’ex patron («Zamparini-2») è stato fissato per il 7 aprile, davanti alla quarta sezione, dove è già in corso «Zamparini-1». Probabile la riunificazione dei due giudizi”.