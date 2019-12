L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla sfida tra Palermo e Troina. Ci saranno tanti palermitani in campo, ma Accardi resterà in panchina a causa del rientro a pieno regime di Lancini e Crivello. L’unico dubbio di Pergolizzi è il solito: Kraja o Langella? Non dovrebbe esistere, considerando che Langella non ha mai fatto meglio di Kraja, come dicono chiaramente anche i numeri.