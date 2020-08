L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Roberto Matracia, responsabile sanitario del Palermo:

«Purtroppo non potranno esserci amichevoli. Tamponi da ripetere dopo 72 ore e test sierologici, a tal proposito devo ringraziare sia il dottore Messina dell’azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello che la dottoressa Faraoni dell’Asp, per aver contribuito ad effettuare questo tipo di protocollo in tempi così brevi, sia per quanto riguarda gli esami effettuati a Palermo, sia per quelli che saranno svolti a Petralia. I tamponi – prosegue Matracia -saranno ripetuti ogni quattro giorni e se qualcuno dovesse risultare positivo verrà messo in isolamento per quindici giorni, dopodiché dovrà ripetere l’esame. I tifosi – conclude Matracia – non potranno entrare in contatto con i giocatori e seguire gli allenamenti, se non a debita distanza».