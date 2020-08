L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’inizio della stagione del Palermo. Tamponi per tutti prima di partire per Petralia Sottana. Il ritiro inizierà formalmente lunedì, ma di fatto non vedrà i rosa in campo prima di martedì pomeriggio.

Il protocollo sanitario prevede che l’intero gruppo squadra, composto da 45 persone, si sottoponga non solo ad un esame del tampone, ma anche ad un secondo test, incluso l’esame sierologico, a 72 ore dal rpimo rilevamento. Se dovessero risultate membri positivi al Covid-19, questi verranno isolati.