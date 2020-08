L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul calciomercato del Palermo. Dopo l’arrivo di Marconi, Sagramola e Castagnini hanno messo gli occhi su Andrea Palazzi del Monza, scuola Inter.

Il Livorno ha completato la documentazione per l’iscrizione in C e questo complica i piani per Agazzi, che resta comunque in uscita dal club amaranto, così come l’esterno Marsura.

A sinistra è ancora ferma la trattativa per il terzino Rizzo, svincolato dal Cittadella e pronto a tornare in Sicilia. Nonostante tra le parti sia stata raggiunta un’intesa sulla base di un contratto biennale, da viale del Fante non è ancora giunta la convocazione per la firma, per quanto la squadra sia già pronta a partire per il ritiro e abbia svolto i consueti esami prima di iniziare il pre-campionato. Il suo approdo aumenterebbe la concorrenza per Crivello. Considerando i sette posti rimasti liberi nella lista dei 22, la dirigenza rosanero sta valutando il da farsi, anche se sulle sue tracce ci sono diversi club di B.