L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul Trapani. Fabio Petroni rassicura il sindaco Tranchida: la squadra verrà iscritta al campionato di Serie C. Nel frattempo Giorgio Heller tenta la scalata al club: «Io ho fatto una proposta di intervento immediato caricandomi degli oneri della fideiussione e di un contributo per supportare l’iscrizione ma da quello che mi viene detto da Petroni – ha dichiarato Heller – non ci sarebbe più l’urgenza di fondi per iscrivere la squadra. Le sue esigenze sono quelle di rientrare negli investimenti da quando Alivision è proprietaria del club. L’oggetto della trattativa non sembra più, quindi, la fretta di iscrivere la squadra, ma, eventualmente, rivenderla. Sono disponibile in un certo periodo a rimborsare il finanziamento fatto da Alivision, attraverso le vendite dei calciatori, ma Alivision deve cedere almeno la maggioranza della società, se non tutta come prevedo. Altre condizioni che prevedano l’ingresso di Giorgio Heller nel Trapani Calcio non ci sono, non ho

nessuna intenzione di fare il socio di minoranza».