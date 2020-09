Il 4 ottobre il pubblico tornerà al Barbera per Palermo-Potenza. Ieri il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha annunciato che potranno assistere agli eventi sportivi circa mille persone, ragion per cui per il primo match casalingo della nuova stagione del Palermo, ci sarà il pubblico. L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” fa il punto della situazione su questa eventualità. In primis la nuova ordinanza verrà provata durante gli internazionali di tennis, se andrà bene verrà estesa anche al calcio.

Funzionerà così: i biglietti dovranno essere prenotati e per tutto il tempo all’interno dell’impianto si dovrà indossare la mascherina, naturalmente si dovrà rispettare il distanziamento sociale.