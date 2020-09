Il calciomercato di Serie B entra nel vivo, tante le operazioni in procinto di chiudersi.

L’edizione odierna di “La Gazzetta dello Sport” fa il punto della situazione su tutte le trattative del campionato cadetto. Ancora un paio di innesti (dopo Brkic) e l’Empoli è fatto: si tratta con l’Atalanta per Haas (era a Frosinone) e con il Genoa per il giovane Cambiaso. Più lavoro per le altre, che pian piano si vanno completando: la Cremonese per esempio riabbraccia Gaetano, che era rientrato al Napoli, mentre l’Entella ha accolto Costa, giunto da Bari. Anche il Pisa è vicino a due innesti: la trattativa con il Sassuolo per Mazzitelli (era all’Entella) è avviatissima (in alternativa piace Mazzocco, appena tornato alla Spal dal Pordenone), mentre in attacco l’obiettivo è Palombi della Lazio (era a Cremona). Sempre molto attiva la Salernitana che ha accolto Schiavone (Bari) e ha ripreso Casasola (era Cosenza), Karo e Lombardi dalla Lazio (dove invece va, per ora, Akpa Akpro). Altro innesto per l’Ascoli che, dopo aver fatto il sorpasso al Lecce per Corbo (Bologna), porta a casa Sarzi Puttini (Carpi). Infine il Cosenza, che aspetta il sì del colombiano Vera (Lecce).