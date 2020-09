Il Palermo è molto attivo sul mercato, dopo l’arrivo di Odjer i rosanero non vogliono fermarsi. L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” fa il punto della situazione sui possibili nuovi obiettivi di Sagramola e Castagnini. Per quanto riguarda il centrocampo arriverà un’altra pedina per Boscaglia, uno tra Foglia e Bianchi, quest’ultimo è ritornato in auge ieri per la linea mediana del Palermo, più distaccati Calvano e Steffè. In attacco continua il rebus prima punta, sembra essere sfumato Gliozzi visto la concorrenza sul giocatore, mentre rimane la pista che porta a Vano e Gerardi.