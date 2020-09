Ieri il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha annunciato che potranno riaprire gli impianti sportivi per circa mille persone. Secondo quanto riporta “Sportmediaset” già in Serie A questo weekend gli stadi riapriranno in Emilia Romagna, ma ci sono delle regole da rispettare. Infatti non dovranno essere presenti striscioni, si dovrà tenere sempre la mascherina e rispettare il distanziamento sociale rimanendo seduti. A fine partita lo speaker annuncerà il deflusso di spettatori in modo scaglionato.