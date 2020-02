L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle possibili scelte del tecnico Pergolizzi in vista della sfida col Nola. Si va verso la conferma di coloro che sono scesi in campo, ad eccezione del ritorno di Vaccaro a sinistra. La difesa dovrebbe riproporsi a quattro, con la possibilità di passare a tre. In mediana, Martin torna ad essere favorito su Mauri. Martinelli ha lavorato col gruppo. Differenziato per Lucera e Ficarrotta, fermo il giorno prima per influenza.