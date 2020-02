L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” analizza le possibili scelte del tecnico Pergolizzi in vista della sfida col Nola. Archiviato il falso nove, prova il falso…dieci. Ieri, Floriano ha agito alle spalle di Felici e Sforzini, così come lo ha fatto Silipo alle spalle di Ricciardo e Lucca. Ciò conferma il ritorno del centravanti classico, con il ballottaggio primario tra Ricciardo e Sforzini, con Lucca sullo sfondo. Se Pergolizzi dovesse valutare l’utilizzo del trequartista, sarebbe in vantaggio proprio l’ex Roma per le sue caratteristiche.