L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul pericolo scongiurato di giocare Palermo-Nola a porte chiuse, a causa dell’allarme Coronavirus. «Anche io sarò presente – ha dichiarato il sindaco Orlando – e ritengo che non sarò solo. Spero che il pubblico palermitano, come sempre, dia il proprio sostegno a questa squadra, che ha avuto una battuta di arresto fortunatamente compensata da quella del Savoia». Il Palermo, non ricevendo comunicazioni di parere opposto dalla Lega Nazionale Dilettanti, ha messo regolarmente in vendita i biglietti per la partita sin dall’inizio della settimana. La situazione non desta particolari preoccupazioni.