L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’effetto “Barbera” per il Palermo. Nel girone di ritorno, i rosa hanno collezionato una striscia positiva che dura dall’inizio del 2020, se si prendono in esame soltanto le vittorie. Se si parla di imbattibilità, l’ultima sconfitta risale a dicembre. Le quattro vittorie di fila ottenute finora in viale del Fante non sono un record stagionale, ma poco ci manca. Se la squadra di Pergolizzi dovesse battere il Nola, infatti, eguaglierebbe il cammino interno avuto in avvio di campionato, quando i rosa ottennero 15 punti nelle prime cinque gare disputate al «Barbera» (crollando poi alla sesta contro il Savoia). Nel 2020, però, nessuno viaggia al ritmo del Palermo. Le uniche che provano a tenere il passo sono l’Fc Messina e, per l’appunto, il Nola, che si presenterà in Sicilia forte dei 16 punti raccolti in queste otto giornate del girone di ritorno. Pelagotti scenderà in campo forte dei 309 di imbattibilità casalinga, primato stagionale per il Palermo. Il muro del “Barbera” può tracciare la strada verso la Serie C.