Gds: “Palermo. Ceccaroni, sprint per il recupero”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia”si sofferma su Ceccaroni alle prese con il recupero in vista della prossima stagione.

Ceccaroni sta attualmente lavorando intensamente per recuperare dall’infortunio al bicipite femorale che ha subito il 17 maggio durante il preliminare dei play-off contro la Sampdoria, che ha segnato la fine della sua stagione con il Palermo. Determinato a tornare in forma per l’inizio del ritiro tra sedici giorni, Ceccaroni ha annullato le proprie ferie per concentrarsi sul recupero fisico. Questa decisione dimostra la sua dedizione e il suo impegno nei confronti del club rosanero​.

Ceccaroni ha condiviso una foto su Instagram, scattata al Barbera, con la didascalia “Si sta bene”, mostrando che sta facendo progressi nel recupero. Con l’assistenza del preparatore atletico del Palermo, Guglielmo Pillitteri, sta lavorando duramente anche con temperature elevate, come dimostrano i 27 gradi alle 8.12 del mattino durante una delle sue sessioni di allenamento​.

L’allenatore Dionisi, che ha già lavorato con Ceccaroni a Venezia, attende con ansia il suo ritorno. Ceccaroni ha avuto un ottimo rendimento sotto la guida di Dionisi, giocando sia da centrale che da terzino sinistro. Questa versatilità sarà preziosa per il Palermo nella prossima stagione, specialmente considerando i movimenti in atto nel reparto difensivo della squadra​.

Palermo, Ceccaroni si accorcia le ferie: allenamento mattutino al Barbera (FOTO)