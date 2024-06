Gds: “Palermo, lo Spezia continua a tentare Soleri. Nell’affare può entrare anche Zoet”

I rumors s’inseguono L’Empoli torna a farsi vivo per Brunori, Mazzitelli resta la prima scelta per la regia

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Palermo con lo Spezia che insiste su Soleri.

Il mercato in uscita del Palermo potrebbe avere un primo importante sviluppo nei prossimi giorni, con la possibilità che Edoardo Soleri passi allo Spezia. Soleri, avvistato recentemente nella città ligure insieme all’ex compagno Massolo, è un obiettivo dello Spezia sin da gennaio e ora la trattativa sembra avviarsi verso una conclusione positiva. Soleri ha un contratto con il Palermo fino al 2026, ma potrebbe essere attratto dalla prospettiva di un posto da titolare allo Spezia​.

Al contrario, Jeroen Zoet potrebbe fare il percorso inverso. Con il suo contratto con lo Spezia in scadenza il 30 giugno, Zoet è cercato da diverse squadre, incluso il Palermo. Il portiere olandese, classe 1991, ha trovato maggiore spazio allo Spezia dopo la partenza di Dragowski e potrebbe offrire l’esperienza necessaria tra i pali per il Palermo, affiancando il giovane Desplanches.

Per quanto riguarda Matteo Brunori, la corsa al suo ingaggio procede lentamente. L’interesse più concreto sembra provenire dall’Empoli, che offre la possibilità di giocare in Serie A, un obiettivo che Brunori coltiva da tempo. Tuttavia, il Palermo spera ancora di mantenerlo in rosa e portarlo al ritiro estivo. In caso contrario, il club rosanero sta valutando alternative come Gianluca Lapadula, attualmente impegnato in Coppa America ma ritenuto cedibile dal Cagliari​.

In mediana, il Palermo sta cercando di ufficializzare il rinnovo di Jacopo Segre e punta a ingaggiare Luca Mazzitelli del Frosinone, un centrocampista che possa aggiungere gol e qualità in regia. Tuttavia, la concorrenza di Parma e Venezia è agguerrita. In alternativa, il Palermo monitora Giuseppe Hasa della Juventus Next Gen, disponibile per un trasferimento dopo un buon campionato in Serie C​.

Questi movimenti fanno parte di un più ampio piano di rafforzamento della rosa, necessario per alzare il livello qualitativo della squadra e competere per la promozione in Serie A.