Corriere dello Sport: “Palermo, la prossima settimana le presentazioni di Alessio Dionisi e Morgan De Sanctis”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle presentazioni di Dionisi e De Sanctis in programma la prossima settimana.

La prossima settimana sarà probabilmente decisiva per il Palermo, con le presentazioni di Alessio Dionisi e Morgan De Sanctis, che inizieranno formalmente il loro contributo rosanero dal 1° luglio. Il club sta lavorando su molteplici fronti e dovrà sviluppare le proprie idee su basi concrete, dettate dalle dinamiche del mercato.

Il tempo è un fattore critico, considerando che il 7 luglio inizierà una prima fase di ritiro a Livigno, che durerà fino al 20 luglio. Durante questo periodo, la squadra sarà ancora in fase di definizione, con il mercato aperto e alcune assenze già previste, come quelle di Nedelcearu, Lund e Diakitè, impegnati con le rispettive nazionali e successivamente in vacanza​.

Questo periodo di ritiro sarà fondamentale per Dionisi e De Sanctis per valutare la squadra e integrare eventuali nuovi acquisti, mentre il club continua a muoversi attivamente sul mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.