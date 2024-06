Corriere dello Sport: “Un «gigante» per la nuova difesa del Palermo. Arriva l’under Giorgini? Le ultime”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul mercato del Palermo e le ultime sull’obiettivo Giorgini.

La squadra del Palermo si formerà progressivamente, valutando la convinzione e la motivazione di tutti i giocatori sotto contratto, nessuno dei quali è escluso a priori dal progetto. Anzi, per molti di loro potrebbe iniziare una stagione di riscatto e rilancio. Tuttavia, l’intento della società è correggere le criticità della passata stagione, tra cui l’insufficiente furia agonistica mostrata in molte gare, considerata inadeguata per una squadra che aspira a primeggiare in un campionato competitivo come la Serie B​.

Per migliorare questo aspetto, il Palermo sta cercando giocatori con caratteristiche specifiche. Un esempio è l’interesse emerso recentemente per Andrea Giorgini, difensore del Sudtirol. Giorgini, 22 anni, ha giocato 32 partite nella scorsa stagione e può giocare sia come centrale che come terzino destro. Con il suo fisico imponente (1,90 m di altezza), è ai primi posti nelle statistiche di Serie B per contrasti vinti e palle aeree recuperate. Inoltre, essendo un under (nato nel 2002), rappresenta un’opzione preziosa per il Palermo nella stesura delle liste​.

Questa strategia di selezione mirata è volta a rafforzare la squadra, affrontando le mancanze della stagione passata e preparando una formazione più competitiva e determinata per la prossima stagione.