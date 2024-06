Corriere dello Sport: “Altro Palermo. Ceccaroni suda, Mazzitelli frena”

Il Palermo continua a cercare rinforzi per il centrocampo, ma emergono complicazioni per l’ingaggio di Luca Mazzitelli. Il Frosinone è riluttante a privarsi del giocatore e preferirebbe monetizzare da una sua eventuale cessione, mentre Mazzitelli è corteggiato anche da club di Serie A, complicando ulteriormente la trattativa.

Nel frattempo, Pietro Ceccaroni si sta allenando al Barbera per recuperare dall’infortunio muscolare subito nei play-off contro la Sampdoria. Sta svolgendo sedute personalizzate per essere pronto per l’inizio del ritiro. Ceccaroni, legato al Palermo fino al 2027 e già allenato da Dionisi a Venezia, è determinato a restare e riscattarsi dopo un’annata di alti e bassi​.

Questi sviluppi mostrano come il Palermo stia lavorando attivamente per costruire una squadra competitiva, affrontando le sfide del mercato e cercando di migliorare le aree critiche identificate nella passata stagione.