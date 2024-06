Corriere dello Sport: “Pisa protagonista. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

Finisce un’era e se ne apre un’altra. Ufficiale: Ciro Polito è il nuovo direttore sportivo del Catanzaro. «Il calcio è fatto di cicli – afferma il dirigente – quello che ha fatto il Catanzaro nelle ultime stagioni è incredibile, ma ora è giusto rifondare con la volontà di essere all’altezza delle ambizioni della società. Dopo gli straordinari risultati ottenuti nei tre anni a Bari, tra cui annovero una salvezza difficilissima, metterò le mie competenze a disposizione del Catanzaro. A convincermi la chiamata diretta da parte del presidente Floriano Noto, in uno scenario dominato dai fondi di investimento, una delle poche proprietà impegnate nella gestione. La sua scelta mi ha riempito di orgoglio». Così si è presentato Ciro Polito, biennale e opzione per la 3ª stagione. Ieri pomeriggio, dopo un colloquio col presidente, ha iniziato a far parte di un progetto che ora spetterà a lui alimentare, iniziando dal tecnico. Tra le opzioni quella di Alberto Aquilani che ha appena lasciato il Pisa. Mentre Vivarini è pronto per il Frosinone dopo essere stato a lungo contattato dalla Salernitana che ieri ha ingaggiato Andrea Sottil per i prossimi due anni.

COSENZA AD ALVINI. Massimiliano Alvini , invece, è il nuovo allenatore del Cosenza. «Per le sue qualità professionali e umane», recita la nota della società giunta in tarda serata. Alvini ha firmato fino al 30 giugno 2026. Nato a Fucecchio nel 1970, nel 2015 ha guidato in C la Pistoiese, poi Albinoleffe e Reggiana. Con gli emiliani ha conquistato la B nel 2019-20. Ha poi allenato il Perugia, quindi nel 2022-23 la Cremonese in A e nello scorso torneo è stato allo Spezia per 15 giornate (esonero a novembre).

PISA: VAIRA E INZAGHI. Davide Vaira e Pippo Inzaghi insieme al Pisa per i prossimi due anni. Per l’annuncio del nuovo ds e del tecnico bisognerà attendere i primi di luglio, ma sarebbero già operativi. Il primo impegno è sfoltire la rosa. Il Pisa punta a potenziare l’organico per tornare protagonista ai vertici. I riscatti di Lucca (Udinese), Sibilli (Bari), Barbieri (Juventus), Nagy (Spezia) e Cohen (Maccabi) permetteranno alla società d’incassare una cifra per agire con più libertà sul mercato alla ricerca di elementi giovani ma rodati. Da valutare il futuro di Marin, Mlakar e Rus, protagonisti agli Europei con Romania e Slovenia. Confermata la trattativa con la Fiorentina per il terzino destro Nicolò Pierozzi (22) che Inzaghi ha avuto alla Reggina e alla Salernitana. Da verificare gli interessamenti per Matteo Brunori (29) del Palermo, Gianluca Lapadula (34) e Nicolas Viola (34) del Cagliari e Zan Majer (31) della Cremonese. RIECCO MIGNANI. Un’altra panchina, intanto, trova un titolare: è quella del Cesena dopo il divorzio da Toscano. Michele Mignani (51) ex tecnico di Modena, Bari e Palermo, guidarà i romagnoli.