Corriere dello Sport: “Pioli in Arabia. C’è Pio Esposito per il Cagliari, tutte le trattative del giorno in serie A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in Serie A.

Il Cagliari muove nuovi passi verso Pio Esposito (18). L’attaccante di proprietà dell’Inter, reduce dal prestito allo Spezia, è uno dei primissimi obiettivi della squadra rossoblù che verrà allenata da Davide Nicola (51): ieri nuovi contatti per liberare il tecnico piemontese, sempre al lavoro per il mercato del club di Tommaso Giulini.

Uno degli nomi per la difesa si conferma invece Kialonda Gaspar (26), sul quale è forte anche il Lecce: l’angolano ha una clausola da 7 milioni di euro, e piace anche all’estero. I giallorossi continuano, poi, a valutare Maximilian Entrup (26), attaccante austriaco impegnato con la sua Nazionale all’Europeo. Attivissimo il Como. I Lariani hanno alzato il pressing su Andrea Belotti (30) con la convinzione di poter chiudere l’operazione. Contatti no stop anche per Alberto Dossena (25): la volontà è quella di concludere in fretta l’affare con il Cagliari, per sbaragliare del tutto la concorrenza del Bologna.

PIOLI IN ARABIA SAUDITA? Ieri il Venezia ha ufficializzato l’addio di Paolo Vanoli (51), scelto dal Torino come erede di Ivan Juric (48) fino al 2026. Ora, quindi, è il momento di Eusebio Di Francesco (54), d’accordo dalla scorsa settimana con il ds Filippo Antonelli per un contratto di due anni da 1 milione di euro a stagione. Lo United voleva Jean-Clair Todibo (24) del Nizza ma la Uefa ha bloccato l’operazione perché il gruppo Ineos è proprietario delle due società. Infine Stefano Pioli (58) ha avuto contatti con l’Al-Ittihad: l’offerta sul tavolo, definita molto allettante, è per due anni con opzione per la terza stagione.