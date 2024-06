Tuttosport: “La Cremonese vuole Mazzitelli, il Palermo chiede troppo per Brunori. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

Il Pisa vuole mettere a disposizione di Pippo Inzaghi una squadra di alto livello con l’obiettivo di lottare per i primi due posti: il playmaker Nicolas Viola e l’attaccante Gianluca Lapadula (entrambi sotto contratto con il Cagliari) sono già stati protagonisti con SuperPippo nel campionato stravinto dal Benevento nella stagione 2020-21 e il tecnico piacentino li riabbraccerebbe volentieri. Su Leonardo Mancuso, che il Brescia avrebbe intenzione di inserire come punta da inserire nelle rotazioni con Borrelli e Moncini, si è inserito anche lo Spezia, che tratta il centravanti Filippo Pittarello del Cittadella.

La Juve Stabia insegue da giorni Matteo Della Morte, trequartista messo in cima alla lista dei desideri. Sul vicentino, però, si sta aprendo un’asta: Cremonese, Catanzaro e Cesena possono diventare delle concorrenti pericolosissime per il club campano. Luca Mazzitelli è uno dei centrocampisti più richiesti in questa prima fase di mercato: il Frosinone lo tratterrebbe più che volentieri, Parma e Venezia.

Il Cesena si affida a Mignani mentre Alvini va al Cosenza. A Salerno comincia l’era Sottil Biennale per i tre tecnici. Pisa, due idee per Inzaghi: Viola e Lapadula. La Cremonese vuole Mazzitelli vogliono dargli la possibilità di rimanere in Serie A, mentre la Cremonese punterà a farne il perno della squadra che, con Giovanni Stroppa in panchina, ritenterà la scalata alla zona promozione. I grigiorossi per l’attacco stanno pensando a Thomas Henry, francese del Verona, mentre per la fascia sinistra il direttore sportiva Simone Giacchetta ha individuato in Nicola Murru il principale obiettivo.

Il Sudtirol è in pressing su Emiliano Pattarello, attaccante esterno dell’Arezzo. Il Catanzaro fa muro attorno all’esterno Juri Vandeputte, che Palermo, Frosinone e Sassuolo stanno tentando con contratti più sostanziosi rispetto a quello che il belga ha in questo momento in Calabria. Tra le ufficialità di giornata, ieri, se ne registrano tre per le panchine, tutte con contratto biennale: Andrea Sottil va alla Salernitana, mentre Michele Mignani ha firmato con il Cesena e Massimiliano Alvini si è legato al Cosenza. Il Mantova si sta dedicando più che altro a rinnovi di contratto e alle conferme, ma il club del direttore sportivo Cristian Botturi non è fermo: per la difesa piace Stefano Cella, che si è svincolato dall’Ancona, non iscritta al prossimo campionato di Serie C.

Passano gli anni ma non cambia il concetto attorno a Massimo Coda: sono tutti in fila per lui, dal Bari alla Salernitana, dal Modena al Sassuolo. Assicurarsi i gol del nativo di Cava de’ Tirreni, che a novembre compirà 36 anni, è un privilegio raro per la categoria e, finché qualcuno non la spunterà, avremo la telenovela dell’estate: che fine farà Coda? Il Palermo ha messo sul mercato l’attaccante Matteo Brunori, ma se non abbassa le richieste (5-6 milioni di euro) non troverà acquirenti e l’attaccante italo-brasiliano non si muoverà dai rosanero. Per la difesa, trattative avanzate per dare ad Alessio Dionisi un centrale esperto che ha già avuto con sé al Sassuolo: si tratta di Gianmarco Ferrari, 32 anni, per il quale c’è pronto un contratto biennale.