Gds: “Palermo, lavori in corso in difesa. Ferrari più vicino e rebus Lucioni”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Palermo e sui lavori per la difesa.

Il reparto difensivo del Palermo sembra essere quello con maggiori movimenti in atto, secondo le informazioni più recenti. Durante la scorsa stagione, la difesa del Palermo è stata spesso messa in discussione, complice anche gli infortuni che hanno colpito giocatori chiave come Lucioni e Ceccaroni. I numeri non sono dalla loro parte, con 53 gol incassati, la quarta peggior difesa del torneo.

Uno dei nomi più accreditati per rinforzare la difesa è quello di Ferrari, il cui contratto con il Sassuolo scade a fine mese. Ferrari, nato nel 1992, è stato un pilastro del Sassuolo in Serie A nelle ultime sette stagioni, con 255 presenze, 12 gol e 9 assist. La trattativa per portarlo in Sicilia è ben avviata, ma la concorrenza non manca, specialmente da squadre come Como e Venezia​.

L’eventuale arrivo di Ferrari potrebbe implicare la partenza di Lucioni, soprattutto considerando che quest’ultimo ha attirato l’attenzione di diverse squadre di Serie B, tra cui lo Spezia. Lucioni potrebbe essere tentato da un biennale con un’altra squadra, vista la sua età e la necessità di garantirsi un contratto solido.

Inoltre, nel reparto difensivo del Palermo ci sono anche altri giocatori come Ceccaroni, Nedelcearu e Peda, che hanno dimostrato di essere utili durante la scorsa stagione. La presenza di Dionisi, tecnico del Palermo, potrebbe giocare un ruolo chiave nel convincere Ferrari a scegliere la squadra rosanero.