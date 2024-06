Euro 2024: un’Italia impalpabile alla Veltins-Arena, la Spagna vince 1-0. Decisivo l’autogol di Calafiori

Termina il match valido per il Gruppo B di Euro 2024 tra Spagna e Italia. Nella prima frazione di gioco il pallino è in mano alle “furie rosse”. Donnarumma, senza dubbio, è il migliore in campo nei primi 45′, salva l’Italia in almeno 3 circostanze pericolose. L’Italia soffre e fatica a costruire, ma nonostante ciò riesce a raggiungere il riposo mantenendo la porta inviolata. Il match scivola così sul risultato di 0-0 all’intervallo.

Nella ripresa gli spagnoli continuano a macinare gioco. Un’Italia impalpabile subisce il gol dello svantaggio dopo il tocco di Calafiori proprio nella porta azzurra. Poche, pochissime occasioni in favore dell’Italia che subisce una sconfitta che vede le “furie rosse” guadagnarsi la testa del girone in solitaria.