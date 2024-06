Euro 2024: Donnarumma è un muro! Spagna-Italia, all’intervallo è pari a reti bianche

Termina il primo tempo del match valido per il Gruppo B di Euro 2024 tra Spagna e Italia. Nella prima frazione di gioco il pallino è in mano alle “furie rosse”. Donnarumma, senza dubbio, è il migliore in campo nei primi 45′, salva l’Italia in almeno 3 circostanze perocolose.

L’Italia soffre e fatica a costruire, ma nonostante ciò riesce a raggiungere il riposo mantenendo la porta inviolata. Il match scivola così sul risultato di 0-0 all’intervallo.