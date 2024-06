Palermo, Ceccaroni si accorcia le ferie: allenamento mattutino al Barbera (FOTO)

Tra meno di un mese, il nuovo Palermo di Alessio Dionisi svolgerà il ritiro estivo a Livigno, in provincia di Sondrio e a pochi chilometri dal confine svizzero. I rosanero si alleneranno in Valtellina dal 7 al 20 luglio, approfittando dei grandi benefici offerti dall’allenamento in altura e delle strutture all’avanguardia messe a disposizione dal “Piccolo Tibet”.

Nel frattempo Pietro Ceccaroni, nonostante i giorni di vacanza a disposizione, si impegna per farsi trovare pronto in vista della preparazione pre-campionato. Il difensore del Palermo, come si nota nelle sue Instagram stories, si è infatti allenato allo stadio Renzo Barbera nella mattinata di oggi con Guglielmo Pillitteri, preparatore atletico del club.