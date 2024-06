Palermo in vacanza: relax a Mykonos per Buttaro e Vasic (FOTO)

I giocatori del Palermo continuano a trascorrere i propri giorni di vacanza per ricaricare le pile in vista della prossima stagione. I rosanero, dal 7 al 20 luglio, svolgeranno il ritiro estivo presso Livigno, località in altura in provincia di Sondrio.

Alessio Buttaro e Aljosa Vasic, intanto, hanno deciso di rilassarsi fuori dall’Italia. I due compagni di squadra, come si evince dalle loro Instagram stories, hanno raggiunto la località greca di Mykonos.