Gds: “Palermo, baby-gang picchia e rapina un giovane”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma su un aggressione ai danni di un giovane da parte di una baby gang.

Un ragazzo aggredito e rapinato da una baby-gang alla fermata del tram, due autori di un tentato furto con spaccato in un negozio del centro in trappola. Nelle cronache della città violenta gli episodi criminali non conoscono soste e anche la settimana appena trascorsa è stata segnata da diversi casi. Sabato, poco prima delle 14, a finire nel mirino dei banditi è stato un giovane di 17 anni che aspettava di salire sul tram in via Filippo Pecoraino, a Brancaccio. Il minorenne è stato accerchiato da quattro giovani malviventi che lo hanno prima minacciato con un coltello e poi lo hanno picchiato per portargli via lo smartphone e i soldi, appena 25 euro.

Arraffato il bottino, i rapinatori si sono dati alla fuga, mentre la vittima è stata soccorsa e accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale Buccheri La Ferla, dove è stata medicata a causa delle contusioni riportate nell’aggressione. Per lui anche un profondo stato di choc per via della violenza subita. Sul caso indagano i carabinieri, che hanno ascoltato il minorenne e si sono messi al lavoro per acquisire le immagini dei sistemi di videosorveglianza installati nella zona per tentare di risalire ai malviventi.