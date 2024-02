Gds: “Palermo. Violenze in discoteca, 4 ragazzini nei guai”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sull’ennesima violenza in discoteca.

La notte di esasperata violenza del novembre scorso alla discoteca Siddharta Country Club di via dell’Olimpo porta a nuovi sviluppi investigativi ed ad ulteriori indagati. Dopo i Daspo emessi qualche giorno fa a cinque facinorosi che diedero vita a quei disordini, ieri la polizia ha emesso quattro misure cautelari ad altrettanti minorenni, di cui tre di loro erano stati tra quelli destinatari del divieto di accesso in determinati luoghi pubblici nei giorni scorsi. I quattro sarebbero stati alla «testa» della rivolta sfociata con un’aggressione compiuta il 26 novembre scorso contro il personale del locale.

Botte da orbi e persino il lancio di oggetti contundenti perché volevano entrare senza pagare il biglietto. L’accusa infatti nei loro confronti è di tentata estorsione aggravata. I quattro, tra i 16 ed i 17 anni, sono stati raggiunti da un’ordinanza di misura cautelare emessa dal Gip del tribunale per i minorenni, su richiesta della Procura. Per tre di loro disposto il trasferimento in comunità mentre per l’altro soggetto identificato imposta la permanenza obbligatoria in casa.