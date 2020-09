L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla vicenda della Rap. Alcuni comportamenti ostruzionistici dei dipendenti sono ingiustificabili.

E’ il contenuto di una lettera ai dipendenti scritta dal direttore generale Roberto Li Causi. Sono 29 gli impiegati positivi al Covid, ma è evidente anche il fuggi fuggi del personale. Si racconta di un autista che si è rifiutato di entrare nell’abitacolo del mezzo di raccolta perché non convinto della sua sanificazione.

Secondo Li Causi, in definitiva, «ciascun lavoratore è tenuto a fare tutto quanto in suo potere per contribuire a scongiurare il verificarsi di una emergenza igienico-sanitaria. Lo dobbiamo per rispetto della Città e ai cittadini di Palermo e lo dobbiamo per il rispetto del nostro posto di lavoro». .