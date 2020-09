L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul focolaio alla Rap. Sale a 29 il numero dei contagiati.

Il responsabile aziendale della Fit Cisl, Vincenzo Traina che fornisce anche un dato interessante: «Ieri mattina su 150 dipendenti che dovevano essere impiegati per le operazioni di raccolta dei rifiuti, circa novanta erano in attesa dell’esito degli esami, pronti a rientrare in servizio non appena l’azienda gli comunicherà il risultato che ovviamente speriamo sia negativo. Di solito il responso arriva entro un paio di giorni e nel frattempo il personale deve stare a casa. Mi sembra un iter senza anomalie oppure devo credere che qualcuno, per mascherare le difficoltà, ha intenzione di spostare l’attenzione sui lavoratori che, invece, meritano un plauso per come si stanno comportando?».