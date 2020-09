L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla riapertura delle scuole.

«Siamo consapevoli che la scuola non è un luogo magico in cui è possibile evitare il contagio. Ma la riapertura è una sfida importante, da affrontare insieme alle famiglie con buonsenso e pazienza. Le lezioni non possono essere fermate» spiega Roberto Lagalla. Docenti? «Si è sottoposto al test solo il 20/30% della platea. Si tratta di circa ventimila persone. E fra queste sono emersi circa 150 casi di positività. Si tratta di persone che ora dovranno essere sottoposte anche al tampone. E che resteranno ferme fino a quando non risulteranno negative a due tamponi consecutivi».