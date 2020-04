L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sui rischi degli anziani. L’azienda sanitaria provinciale di Palermo, dopo i casi di Villafrati e di Villa Maria Eleonora, proprio per scongiurare ogni preoccupazione e mantenere la situazione sotto stretto controllo, ha cominciato a eseguire tamponi su larga scala agli ospiti e ai dipendenti che lavorano in città nelle residenze di via La Loggia; «Buon Pastore» nei pressi di corso Calatafimi e all’Istituto Geriatrico Siciliano «Sereni Orizzonti» in via Messina Marine, uno dei più grandi del territorio dove sono stati effettuati oltre duecento esami. Ma le analisi, oltre che a Villafrati, si stanno svolgendo anche negli alloggi di Piana degli Albanesi e Petralia Sottana, segno che l’attenzione è al massimo livello per evitare che possa improvvisamente esplodere un nuovo focolaio di contagi tra le comunità dei soggetti più fragili e esposti al virus.