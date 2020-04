L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla proroga dei termini di pagamento di alcuni tributi. L’amministrazione chiede di rinviare il pagamento di alcune tasse locali, di differire al 31 maggio il termine per il versamento della prima rata della tassa sui rifiuti (Tari) che avrebbe dovuto essere pagata a fine aprile. In caso di oggettiva difficoltà economico-finanziaria, determinata dall’attuale emergenza sanitaria, il contribuente può spostare ancora questo termine fino al 15 luglio. Lo potrà fare – come previsto dalla giunta – mediante richiesta da presentare esclusivamente attraverso il «cassetto tributi» del Comune. Nel frattempo, è stato dato mandato alla Sispi di stampare i bollettini col calcolo della rata (sarà parametrata a quella dell’anno scorso, visto che il decreto Cura Italia ha rinviato i termini per approvare le aliquote dell’anno in corso). Nella stessa proposta di delibera, viene anche previsto di fare slittare anche il versamento della seconda rata trimestrale della Tosap (la tassa sull’occupazione del suolo pubblico). Anche questa volta il rinvio è sino a fine maggio, ma in caso di oggettiva difficoltà economico-finanziaria, si può allungare il termine sino al 15 luglio.