L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’ospizio degli orrori di via Emerico Amari a Palermo. «Ora con il legno te li do, visto che con la scarpa manco li senti!» è una delle tante frasi con cui si rivolgevano agli anziani ospiti della casa di riposo “Bell’Aurora”. Maria Cristina Catalano, finita in carcere, sarebbe stata temutissima per i suoi modi violenti. Assieme a lei sono finiti sotto inchiesta sua madre, Aida Clelia Corselli, Filippo Agostino, Vincenza Bruno, il dipendente comunale Leonardo Fricano, Anna Monti, Valeria La Barbera,Antonino Di Liberto e Rosaria Florio. Per loro le accuse sono a vario titolo di bancarotta fraudolenta,riciclaggio, autoriciclaggio e maltrattamenti aggravati.