L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’articolo della legge finanziaria che stabilisce la non applicazione dei canoni Tosap per la gestione delle aree di parcheggio a favore dell’Amat. L’azienda non sarà più chiamata a fare versamenti (12 milioni di euro all’anno) per quanto riguarda le zone blu. L’Ars, dunque, va in soccorso dell’azienda.