L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” racconta la vicenda di una coppia palermitana, rientrata da Londra il 7 aprile, ancora in attesa di essere sottoposta a test per essere liberati dalla “reclusione” domiciliare che poteva finire lo scorso 21 aprile: «Noi abbiamo contattato tanti numeri dell’Asp per avere informazioni, ma molti non funzionano o non rispondono e quando riusciamo a parlare con qualcuno ci dicono che non possono fare niente. Ci hanno anche fornito un indirizzo email dell’Asp ma, da quando sono passate le due settimane obbligatorie di isolamento, abbiamo rispettivamente scritto cinque volte a questo indirizzo fornendo loro le nostre generalità, la data di rientro in Italia e chiedendo informazioni sui tamponi. Non abbiamo purtroppo ancora ricevuto nessuna risposta».