L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sugli immigrati salvati a 12 miglia dalle coste di Lampedusa. Sono 67 le persone che sono state tratte in salvo, dalla Guardia Costiere e dalla Guardia di Finanza. Erano su un barcone con motore in avaria. Ancora in quarantena i 183 stranieri a bordo della nave Raffaele Rubattino ormeggiata a un miglio al largo dal porto di Palermo.