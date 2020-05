L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla situazione dei dipendenti Almaviva. Sky ha deciso di non rinnovare il contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno. Almaviva Contact ha ricordato che la piattaforma satellitare «ha fatto registrare l’indisponibilità a riportare in Italia le attività delocalizzate all’estero e al contrario, da inizio 2020, ha deciso un ulteriore taglio dei volumi di attività pari al 36 per cento provocando l’esubero del 60 per cento dei lavoratori impegnati sulla commessa». Almaviva punta l’indice contro Sky sottolineando che l’addio, «ancora più grave nella dolorosa fase critica attraversata dal Paese», sarebbe «un fatto inaccettabile che, nonostante gli sforzi compiuti fino ad oggi per evitare soluzioni traumatiche, lascerebbe i lavoratori e l’azienda senza alcuna alternativa percorribile».