L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul ritorno della ZTL a Palermo a partire dal 18 maggio. Si apre ad una collaborazione col mondo dei commercianti. Sarà la Camera di commercio a indicare nuove categorie da inserire nella lista bianca, dove rientreranno anche altri operatori sanitari come gli infermieri, medici e operatori di enti di volontariato. Dal Comune si ribadisce che la ZTL non serve per fare cassa, ma per tutelare la salute e migliorare la qualità della vita.