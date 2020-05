L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’arresto di Domenico Cottone, presidente del Marsala. Quasi due anni fa sposava la causa del Marsala. Il suo coinvolgimento all’interno del Marsala lo ha portato ad anticipare somme per concludere la stagione. Le insistenze di Cottone per entrare a far parte dell’organigramma societario scatenarono i primi «attriti» con il gruppo storico formato dallo stesso Milazzo, da Ignazio Chianetta (nel frattempo dimessosi da allenatore), dal dottor Nino Lo Presti e tanti altri.Il resto è storia recente. Dopo un lungo tira e molla soltanto a fine agosto Cottone ha potuto acquisire «al prezzo simbolico di un euro a quota», il 64% della società, divenendo di fatto il patron del Marsala.