L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla prima app per i gemelli, nata a Palermo. Si tratta di iMamma, la più famosa app per la gravidanza, deicato anche ai gemellini. Le basi di questo progetto sono state gettate a settembre del 2018. Il risultato portato a casa dalla giovane e intraprendente équipe della OB Science, una software house palermitana, è una app completamente diversa, accattivante. Ora ad esempio è possibile condividere i propri contenuti con amici e parenti, creare sondaggi, partecipare a molte più stanze di chat, confrontare le misure del feto con

quelle di frutta e verdura, creare valigie personalizzate. Il tutto moltiplicato per due, in caso di gemelli.