“Gds.it” riporta le dichiarazioni di Pietro Di Lorenzo, gestore del lido “La Sirenetta” di Isola delle Femmine «Mancano ancora le linee guida – dice Di Lorenzo – ma noi già siamo avanti con il lavoro. Siamo preparati come quando negli anni ’60 c’erano le giornate di maestrale e nessuno sapeva nuotare. Quest’anno monteremo 200 cabine in meno, meno ombrelloni, maggiore distanza tra i bagnanti e soprattutto meno tesserati, meno famiglie. Privilegeremo ancora di più i nostri clienti ma sono certo che andrà tutto bene, a mare si può stare sereni. Abbiamo già tracciato dei percorsi per evitare sovraffollamento, stiamo lavorando intensamente». Per vedere il video che riprende le dichiarazioni, CLICCA QUI.