L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle prove di riapertura al mercato ittico. Entrate contingentate e consentite a venditori e acquirenti solo su prenotazione nella piattaforma elettronica approntata da Sispi, mentre i concessionari e i loro dipendenti dovranno avere naturalmente l’autocertificazione e il tesserino; vietato l’ingresso ai liberi «portantini». «Come per l’ortofrutticolo – spiega l’assessore alle Attività produttive Leopoldo Piampiano – siamo coscienti del fatto che questo piano non ha alternative, dovendo garantire, per la sicurezza di tutti a partire dagli operatori commerciali per finire ai consumatori, il rispetto di rigide norme igieniche. I primi giorni serviranno ad un assestamento del sistema – aggiunge – e a permettere che tutti vi prendano confidenza».