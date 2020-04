L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” torna sul brutale assassinio di Angela Maria Corona a Bagheria. Una straordinaria confessione in diretta quella di Maria Francesca Castronovo, arrestata per avere ordinato e pagato l’uccisione di Angela Maria Corona, martedì 14, il giorno dopo Pasquetta. L’ordinanza del gip Angela Lo Piparo, che ha recepito in pieno le indagini condotte dalla procura di Termini Imerese e dai carabinieri di Bagheria, ricostruisce nei dettagli le azioni dei tre arrestati, sui quali il giudice si esprime così: «degna di un’azione cinematografica, se non fosse truce e reale, la freddezza e la spregiudicatezza dei tre concorrenti». Il fidanzato cerca di consolarla «Ti prego… vita… non dovevano farlo questi… ma la colpa è di questi non è la tua». Ma lei ribatte subito: «come fai a dire che la colpa è loro? Se li ho chiamati io… quindi la colpa è tutta mia!! Perché li ho chiamati… li ho pagati io… L’artefice sono stata io!… La vedevo come l’unica soluzione… non sono stata forte a dire no… io in questo modo cosa faccio? Distruggo la vita ai miei figli perché non sarò più con loro… Quindi chissà dove andranno?… Dovevo ragionare – continua la donna -, così invece ha preso il sopravvento la rabbia… di tutto quello e lo scarafaggio che mi ha fatto mangiare… sbattermi la testa dentro il water… e sputare dentro la bottiglia dove bevevo… (la Castronovo – annota il gip – si riferisce alle angherie subite da parte della vittima dell’omicidio)… somma… somma… tutte queste cose…». “Guizzo” (Guy Morel Diehi della Costa D’Avorio) aveva proposto di “liberarsi della zia a Pasqua o Pasquetta”. La Castronovo ha spiegato come lei stessa avesse sconsigliato di agire la domenica ed il lunedì di Pasqua, per evitare i controlli più pressanti delle forze dell’ordine di quei giorni.