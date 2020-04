L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul lavoro dell’Italo-Belga a Mondello: «Come tutti gli stabilimenti stiamo lavorando per la predisposizione, la manutenzione e l’allestimento delle nostre spiagge, è l’unica attività permessa – dice il presidente e amministratore delegato della società, Antonio Gristina – Abbiamo predisposto alcuni piani con diverse opzioni, ma oggi non è possibile dire nulla con certezza», aggiunge. Gristina non lo dice, ma è difficile che quest’anno a Mondello si potranno vedere le cabine, una caratteristica della spiaggia più popolare della città. La società Italo-Belga ha anche già individuato un «responsabile del biocontenimento», un operatore «che si occuperà della gestione dei protocolli di sicurezza, a tutela degli utenti ma anche dei nostri dipendenti».