L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sullo scontro Lega Serie A-Governo. Gravina aveva provato a ricucire dopo il ping pong verbale con il ministro Spadafora. Il presidente federale ha chiarito che non c’era nessun accordo su una data per la ripresa del campionato. Il ministro è infastidito dal comportamento di qualche presidente, con il “vizietto di mettere in giro menzogne e falsità per fare pressioni sul governo”. Adesso, i club vorrebbero un interlocutore diverso per sottolineare la rilevanza economica della ripartenza. Conte ha aperto agli allenamenti individuali il 4 maggio e di gruppo il 18. Il sistema calcio rischia grosso.