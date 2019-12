L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul momento del Marsala. La squadra lillibetana non è riuscita a regalarsi quel Natale sereno che contava di poter trascorrere assieme ai suoi tifosi, tornati a dire il vero assai fiduciosi alla luce di come la società s’è mossa sul mercato “invernale” ingaggiando i vari Candiano, Davide Lo Cascio, Yivan Inzoudine, Rosolino Celesia e Francesco Giammanco. Il Biancavilla si è confermato, infatti, “bestia nera” di Nicola Terranova, il tecnico subentrato due settimane addietro a Vincenzo Giannusa, e, con una rete a freddo siglata al 4′ da Aloia, ha piegato per uno a zero gli azzurri, tornando a sua volta a quel successo che mancava dal 27 ottobre quando la neopromossa formazione di Mascara, sorprendendo tutti, ha battuto il Giugliano, compiendo un bel balzo in avanti. Alle spalle del Marsala, intanto, se hanno ancora perso e sono rimaste al palo Marina di Ragusa e Roccella Jonica (che rimangono ferme a 15 e a 12 punti battute come sono state a Licata e, a Messina, in casa della FC Messina), ha ottenuto ancora l’intera posta il Nola che, da quota 17, è balzato a quota 20, scavalcando insomma gli azzurri di due lunghezze per portarsi fuori dalla zona play-out avendo appunto lasciato la sestultima poltrona ai marsalesi. Adesso, due settimane di sosta. E si riparte domenica 5 gennaio, per la prima di ritorno, allo stadio Barbera contro il Palermo.