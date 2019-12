L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul tracollo del Palermo. Al netto della striscia iniziale da record di dieci vittorie di fila, la percezione del cammino rosanero è diversa rispetto a quanto dicono i numeri: il Savoia ha perso meno partite del Palermo, ha recuperato dieci dei tredici punti di ritardo che aveva accumulato sulla capolista e si ripresenterà ai nastri di partenza del girone di ritorno sapendo che se farà lo stesso cammino dei rosanero, vincendo lo scontro diretto in casa, sarà al primo posto. Per Pergolizzi il bilancio è positivo: «L’intero campionato è positivo – dice l’allenatore del Palermo – Avevo detto che non avremmo fatto il vuoto e non voglio pensare che qualcuno si aspettasse a questo punto della stagione di avere venti punti di vantaggio sulla seconda. Siamo primi, non quinti». Dopo la sfida interna col Corigliano, il Palermo ha segnato col contagocce. Il migliore attacco del torneo è del Messina con 30 gol, segue quello rosanero con 29 reti come l’Acireale, terzo il Savoia con 27 gol fatti. I tifosi chiedono rinforzi sul mercato. Nel gruppo assemblato in due settimane prima dell’inizio del campionato, non tutti si sono rivelati all’altezza dei titolari. I soli a non vedere il campo in campionato sono stati i difensori Lorenzo Bechini, Bubacarr Marong e Luigi Mendola più il terzo portiere Gabriele Corallo. Archiviata la finestra dilettante, il mercato dei professionisti aprirà il 2 gennaio e chiuderà il 31 alle 20. Per tesserare un professionista, però, il giocatore si dovrà svincolare e dovranno trascorrere almeno 30 giorni dall’ultima partita disputata. «Sia io che Dario Mirri – dice il vicepresidente del Palermo Tony Di Piazza a Trm – abbiamo dato la nostra disponibilità economica a Sagramola e Castagnini per fare quello che serve per vincere il campionato. Posso assicurare che i soldi ci sono, ma non vogliamo certo buttarli».